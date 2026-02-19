Kısa vadeli dış borçta sınırlı gerileme: 165,7 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin KVDB stoku bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 azalarak Kasım ayı itibarıyla 165,7 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku ise 225,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli borcu geriledi

Verilere göre bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azalışla 72,5 milyar ABD doları seviyesine indi. Merkez Bankası yükümlülükleri ise yüzde 10 düşüşle 25,0 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 10,8 azalarak 8,6 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 azalışla 19,0 milyar dolar olarak kaydedildi.

Buna karşılık, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,1 artışla 21,2 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları ise yüzde 3 artışla 23,7 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörlerde artış dikkat çekti

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 artarak 68,3 milyar ABD doları seviyesine çıktı.

Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 4,7 artışla 62,5 milyar dolara ulaşırken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,7 artarak 5,8 milyar dolar oldu.

Borcun döviz kompozisyonu

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımı incelendiğinde; yüzde 35’inin ABD doları, yüzde 27,9’unun Euro, yüzde 22,7’sinin Türk lirası ve yüzde 14,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda ise yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verileri, kısa vadeli dış borçta sınırlı bir gerilemeye işaret ederken, bankacılık tarafında düşüş, diğer sektörlerde ise artış eğilimi dikkat çekti.