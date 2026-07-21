Kişi başı kahve tüketimi 2,5 kilograma koşuyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Türkiye’de son yıllarda yüksek enflasyon ve fi­yatlar nedeniyle tüketi­cilerin harcamalarında kısıtla­maya gitmesi ve yaşam tarzını değiştirmesi kahve sektörünün büyüme göstermesinde önem­li bir etki oluşturdu. Yüksek fi­yatlardan dolayı dışarıda yemek yemeyi azaltan tüketiciler, sos­yalleşmek için ise kahve içmeye yöneldi. 2010’lu yılların başında yıllık tüketimin kişi başına 350- 400 gram olduğunu aktaran sek­tör temsilcileri, bugün kişi başı kahve tüketiminin 2,5 kilograma yükseldiğini ifade ediyorlar.

İlk 5 ayda 50 bin ton kahve ithal edildi

Türkiye’de kahve tüketimi it­halat rakamlarına da yansıyor. TÜİK’in Genel Ticaret Siste­mi’nin verilerine göre bu yılın ilk beş ayında kahve ithalatı yüzde 3,7 artış ile 50 bin 219 ton olarak gerçekleşti ve karşılığında 398 milyon 298 bin dolarlık ithalat yapıldı. 2025 yılının tamamın­da ise 125 bin tona karşılık 909,2 milyon dolarlık kahve ithalatı yapıldı. 2025 yılında bir önceki yıla göre değerde yüzde 82,9’luk, miktarda ise yüzde 23,6’lık artış gerçekleşti.

Kahve tüketiminde özellikle üçüncü nesil kahvecilik anlayı­şının yaygınlaşması ve genç tü­ketici kitlesinin artan ilgisinin yanı sıra kahvenin sosyal yaşa­mın önemli bir parçası haline gelmesinin etkili olduğuna vur­gu yapan Coffex İstanbul Kuru­cusu Niyazi Çoşkunsoy, söz ko­nusu unsurların sektörün büyü­mesini desteklediğini ifade etti. Türkiye'de kişi başı yıllık kahve tüketiminin 2025 yılı itibarıyla ortalama 1,5 kilogram seviyesin­de olduğunu bildiren Çoşkunsoy, “Son 10 yılda yaklaşık 4 kat arttı. 2010’lu yılların başında 350-400 gram olan yıllık kişi başı tüke­tim, günümüzde 1,5 kg seviyele­rine ulaştı. 2026 yılında kişi başı tüketimin 2,2 ile 2,5 kg arasında olacağı öngörülüyor. Tüketimi artıran en önemli kanal ise zincir kahve mağazalarının yaygınlaş­ması ve ev dışı tüketim alışkan­lıklarının güçlenmesi. Bunun yanında e-ticaret ve ev tipi pro­fesyonel demleme ekipmanları­na erişimin kolaylaşması da ev tüketimini ciddi şekilde destek­liyor” dedi.

Yeni açılan kahve zincirleri tüketimi artırıyor

Her geçen yıl fuarları takip eden bilinçli, kahveye daha hâ­kim ve nitelikli tüketim talep eden bir ziyaretçi profiliyle kar­şılaştıklarını ifade eden Çoşkun­soy, bunun da sektörün yalnızca niceliksel değil, niteliksel olarak da geliştiğini gösterdiğini ak­tardı. Çoşkunsoy, “Yeni dönem­de sektörün; premium ürünler, sürdürülebilirlik odaklı üretim modelleri, yerli kavurma marka­larının güçlenmesi ve deneyim odaklı kahve tüketimi ekseninde gelişimini sürdürmesini bekli­yoruz” diye konuştu.

Sektördeki mevcut büyüme ivmesi dikkate alındığında 2026 yılında ithalat hacminde artış beklendiğini aktaran Çoşkun­soy, artan tüketim alışkanlıkla­rı, yeni açılan kahve zincirleri ve premium segmentteki tale­bin bu artışı destekleyen başlı­ca unsurlar olarak öne çıktığını bildirdi.

Büyümenin en dikkat çekici ayağının artık yalnızca büyük­şehirlerle sınırlı olmadığına da dikkat çeken Çoşkunsoy, Ana­dolu şehirlerinde açılan nite­likli kahve noktaları, genç nüfu­sun tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve yerel girişimcilerin sektöre ilgisinin pazarı genişlet­tiğini vurguladı.

Pazarda öne çıkan kahve çe­şitlerine de değinen Çoşkunsoy, soğuk kahve bazlı ürünler, fonk­siyonel kahveler, nitelikli filtre kahveler ve özel çekirdek dene­yimlerinin öne çıktığını ifade et­ti. Bununla birlikte tüketicilerin artık yalnızca kahvenin kendisi­ne değil, çekirdeğin hikâyesine, menşeine ve hazırlanış biçimi­ne de ilgi gösterdiklerine deği­nen Çoşkunsoy, şunları kaydetti: “Fırsatlara baktığımızda, genç ve dinamik tüketici kitlesi mevcut. Anadolu pazarındaki büyüme ciddi oranda artmış durumda. Yerli kavurma markalarının yük­selişi ile uluslararası yatırımcı il­gisi dikkat çekiyor.”

Dünya kahve tüketimi 180 milyon çuvala dayandı

Dünya genelinde nüfus artışına paralel olarak kahve tüketiminde de istikrarlı bir yükseliş gözlemlendiğine dikkat çeken Cho Coffee Kurucu Ömer Özcan, son 10 yıllık veriler incelendiğinde, küresel kahve tüketiminin yaklaşık yüzde 10 ile 15 arttığını kaydetti. 2020–2021 döneminde yaklaşık 170 milyon çuval (60 kg) seviyesinde olan dünya kahve tüketiminin 2025–2026 döneminde 175–180 milyon çuval aralığına ulaştığını belirten Özcan, “Nüfus artışıyla birlikte değerlendirildiğinde, kişi başına düşen kahve tüketiminde de yaklaşık yüzde 3 ile 4 artış olduğu görülüyor. Özellikle üçüncü dalga kahvecilik anlayışının yaygınlaşması, tüketicilerin kahveye yönelik ilgisini artırıyor” dedi.