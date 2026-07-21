Kişi başı kahve tüketimi 2,5 kilograma koşuyor
Türkiye’de yüksek enflasyonun etkisiyle değişen yaşam tarzı, kahve tüketimini her geçen gün artırıyor. Tüketiciler, yüksek fiyatlardan dolayı dışarıda yemek yemeyi azaltırken, sosyalleşmek için ise kahve içmeye yöneldi. 2010’lu yılların başında yıllık kahve tüketiminin kişi başına 350-400 gram olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, bugün ise tüketimin 2,5 kilograma yükseldiğini belirtiyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Türkiye’de son yıllarda yüksek enflasyon ve fiyatlar nedeniyle tüketicilerin harcamalarında kısıtlamaya gitmesi ve yaşam tarzını değiştirmesi kahve sektörünün büyüme göstermesinde önemli bir etki oluşturdu. Yüksek fiyatlardan dolayı dışarıda yemek yemeyi azaltan tüketiciler, sosyalleşmek için ise kahve içmeye yöneldi. 2010’lu yılların başında yıllık tüketimin kişi başına 350- 400 gram olduğunu aktaran sektör temsilcileri, bugün kişi başı kahve tüketiminin 2,5 kilograma yükseldiğini ifade ediyorlar.
İlk 5 ayda 50 bin ton kahve ithal edildi
Türkiye’de kahve tüketimi ithalat rakamlarına da yansıyor. TÜİK’in Genel Ticaret Sistemi’nin verilerine göre bu yılın ilk beş ayında kahve ithalatı yüzde 3,7 artış ile 50 bin 219 ton olarak gerçekleşti ve karşılığında 398 milyon 298 bin dolarlık ithalat yapıldı. 2025 yılının tamamında ise 125 bin tona karşılık 909,2 milyon dolarlık kahve ithalatı yapıldı. 2025 yılında bir önceki yıla göre değerde yüzde 82,9’luk, miktarda ise yüzde 23,6’lık artış gerçekleşti.
Kahve tüketiminde özellikle üçüncü nesil kahvecilik anlayışının yaygınlaşması ve genç tüketici kitlesinin artan ilgisinin yanı sıra kahvenin sosyal yaşamın önemli bir parçası haline gelmesinin etkili olduğuna vurgu yapan Coffex İstanbul Kurucusu Niyazi Çoşkunsoy, söz konusu unsurların sektörün büyümesini desteklediğini ifade etti. Türkiye'de kişi başı yıllık kahve tüketiminin 2025 yılı itibarıyla ortalama 1,5 kilogram seviyesinde olduğunu bildiren Çoşkunsoy, “Son 10 yılda yaklaşık 4 kat arttı. 2010’lu yılların başında 350-400 gram olan yıllık kişi başı tüketim, günümüzde 1,5 kg seviyelerine ulaştı. 2026 yılında kişi başı tüketimin 2,2 ile 2,5 kg arasında olacağı öngörülüyor. Tüketimi artıran en önemli kanal ise zincir kahve mağazalarının yaygınlaşması ve ev dışı tüketim alışkanlıklarının güçlenmesi. Bunun yanında e-ticaret ve ev tipi profesyonel demleme ekipmanlarına erişimin kolaylaşması da ev tüketimini ciddi şekilde destekliyor” dedi.
Yeni açılan kahve zincirleri tüketimi artırıyor
Her geçen yıl fuarları takip eden bilinçli, kahveye daha hâkim ve nitelikli tüketim talep eden bir ziyaretçi profiliyle karşılaştıklarını ifade eden Çoşkunsoy, bunun da sektörün yalnızca niceliksel değil, niteliksel olarak da geliştiğini gösterdiğini aktardı. Çoşkunsoy, “Yeni dönemde sektörün; premium ürünler, sürdürülebilirlik odaklı üretim modelleri, yerli kavurma markalarının güçlenmesi ve deneyim odaklı kahve tüketimi ekseninde gelişimini sürdürmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Sektördeki mevcut büyüme ivmesi dikkate alındığında 2026 yılında ithalat hacminde artış beklendiğini aktaran Çoşkunsoy, artan tüketim alışkanlıkları, yeni açılan kahve zincirleri ve premium segmentteki talebin bu artışı destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktığını bildirdi.
Büyümenin en dikkat çekici ayağının artık yalnızca büyükşehirlerle sınırlı olmadığına da dikkat çeken Çoşkunsoy, Anadolu şehirlerinde açılan nitelikli kahve noktaları, genç nüfusun tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve yerel girişimcilerin sektöre ilgisinin pazarı genişlettiğini vurguladı.
Pazarda öne çıkan kahve çeşitlerine de değinen Çoşkunsoy, soğuk kahve bazlı ürünler, fonksiyonel kahveler, nitelikli filtre kahveler ve özel çekirdek deneyimlerinin öne çıktığını ifade etti. Bununla birlikte tüketicilerin artık yalnızca kahvenin kendisine değil, çekirdeğin hikâyesine, menşeine ve hazırlanış biçimine de ilgi gösterdiklerine değinen Çoşkunsoy, şunları kaydetti: “Fırsatlara baktığımızda, genç ve dinamik tüketici kitlesi mevcut. Anadolu pazarındaki büyüme ciddi oranda artmış durumda. Yerli kavurma markalarının yükselişi ile uluslararası yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor.”
Dünya kahve tüketimi 180 milyon çuvala dayandı
Dünya genelinde nüfus artışına paralel olarak kahve tüketiminde de istikrarlı bir yükseliş gözlemlendiğine dikkat çeken Cho Coffee Kurucu Ömer Özcan, son 10 yıllık veriler incelendiğinde, küresel kahve tüketiminin yaklaşık yüzde 10 ile 15 arttığını kaydetti. 2020–2021 döneminde yaklaşık 170 milyon çuval (60 kg) seviyesinde olan dünya kahve tüketiminin 2025–2026 döneminde 175–180 milyon çuval aralığına ulaştığını belirten Özcan, “Nüfus artışıyla birlikte değerlendirildiğinde, kişi başına düşen kahve tüketiminde de yaklaşık yüzde 3 ile 4 artış olduğu görülüyor. Özellikle üçüncü dalga kahvecilik anlayışının yaygınlaşması, tüketicilerin kahveye yönelik ilgisini artırıyor” dedi.