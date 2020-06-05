Kişisel lüks tüketime virüs bulaştı

05 Haziran 2020

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Kişisel lüks tüketim harcamalarında bu yıl koronavirüs nedeni ile yüzde 40’a yakın kayıp bekleniyor. Lüks marka danışmanı ve Oggusto.com Kurucusu Özlem Güsar, lüks üretiminin yüzde 40’ından fazlasının İtalya’da gerçekleştiğini ve bölgede bulunan fabrika ve aile işletmelerinin çok uzun süredir kapalı kaldığını belirterek, “Bu atölye ve fabrikaların da yüzde 30-40’ının temelli kapanması bekleniyor” dedi.

Yatırım ve danışmanlık şirketi Bain&Company de lüks tüketimin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde yüzde 60 düşeceğine dikkat çekmişti. Özlem Güsar’ın verdiği bilgilere göre, 2019’da lüks tüketim harcamalarının ulaştığı rakam 1.3 trilyon Euro’yu buldu. Bunun içinde kişisel lüks tüketim ürünleri olarak kabul edilen moda, mücevher, kozmetik gibi kategoriler 281 milyar Euro’luk büyüklüğe ulaşmış vaziyette. Söz konusu alanın daha önce yaşanan krizlerde en hızlı toparlanan alanlardan biri olduğunu dile getiren Güsar, “Bu kriz daha öncekilerin hiçbirine benzemiyor. Hızlı bir toparlanma beklemiyorum. Geçtiğimiz seneye kıyasla lüks ürün satışlarında yıl genelinde yüzde 35-39 arasında küçülme bekleniyor” dedi.

“Para biriktirip ayakkabı alma dönemi sona erdi”

Lüks tüketimde son yıllarda hızla büyüyen kategorilerden biri de ulaşılabilir lüks olarak tanımlanan ve fiyatı 2.000- 5.000 TL arasında değişen ürünler. Bu ürünlerin hedef kitlesi ise daha çok beyaz yakalı kesim. Bu yıl söz konusu kategoride çok daha derin düşüş beklediklerini anlatan Güsar, “Bu değişimi şimdiden görmeye başladık. Ulaşılabilir lüks tüketicisi diye adlandırdığımız kesim gemiyi terk etmeye başladı. 3-5 ay para biriktirip 3.000 liralık bir ayakkabı alma dönemi sona ererken, lüks tüketimi, ultra zengin kesim olan HNWI ve UNHWI denilen gruplar domine edecek” diye konuştu.

Türkiye’de eski ve yeni zenginler ayrışıyor

Türkiye özelinden çok tüm dünyada, eski ve yeni zengin harcamalarının farklı dinamikleri olduğunu söyleyen Özlem Güsar, “Eski zenginler, kendileri için daha kalite, tasarım, el işçiliği olan ürünlere yönelirken, yeni zenginler ise daha gösteriş odaklı, markaların en bilinen en göze çarpan modellerine, tasarımlarına yatırım yapıyorlar. Sessiz lüks dediğimiz markalar eski zenginlerin, bling denilen şaşalı modeller ise yeni zenginlerin gözdesi” dedi.

Mağaza kapanmaları artacak

Pandemi sürecinde offline alışveriş oranı düşerken e-ticarette büyük bir artış yaşandı. Peki söz konusu artış lüks sektörüne yansıdı mı? Bu anlamda önümüzdeki döneme damgasını vuracak iki konu olduğunu belirten Güsar, “E-ticarete yakın olan gençlerde para yok, parası ve birikimi olan daha orta yaşlı grup ise e-ticarete alışık değil. Çin’e baktığımızda, 30 yaş altı tüketicilerin yaptığı online alışveriş kriz sürecinde azalırken özellikle 40-45 yaş üzeri tüketicilerde online alışveriş oranı yüzde 30-40 oranında arttı” diye konuştu. Özlem Güsar, lüks tüketimdeki düşüşün markaların mağaza sayısına da yansıyacağını belirtti. Güsar, “Mağaza karlılığı inanılmaz önemli olacak, toplama bakıp kar etmeyen mağazaları destekleme dönemi bitti. Online ticaret gelişti ve bu alana yatırım hızla artacak, müşteri datasına sahip olmanın önemi büyüyecek tüm bunlar mağaza sayısının düşmesine neden olacak” dedi.

İntikam alışverişine dikkat

Pandemi sonrası ilk normalleşme adımları Çin’de atıldı ve sonrasında intikam alışverişi denilen ve ertelenen ihtiyaçların bir anda karşılanması kavramı ortaya çıktı. Kriz sonrası için en büyük beklentinin bu tarz alışveriş olduğunu söyleyen Güsar, bunun ilk örneğinin Hermes Ghanghzoo’nun pandemi sonrası açıldığı ilk günkü 2.7 milyon dolarlık satışında görüldüğüne dikkat çekti.