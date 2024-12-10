Kişisel veriler çalındı mı? Anadolu Sigorta'dan siber saldırı açıklaması!

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi Anadolu Sigorta, mobil uygulaması “Sigortam Cepte” üzerinden gerçekleştirilen siber saldırıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerinin güvende olduğunu ve yalnızca bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim sağlandığını belirtti.

Gece saatlerinde kullanıcıların telefonlarına küfürlü ve kripto para içerikli mesajlar gönderilmesiyle ortaya çıkan olay sonrası Anadolu Sigorta, sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. İlk açıklamada, uygulama üzerinden yapılan işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ve incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.

“Kişisel veriler tamamen güvende”

Saldırı sonrası ikinci bir açıklama yapan şirket, kapsamlı inceleme sonucunda kişisel verilerin korunduğunu vurguladı:

“Dün geceki açıklamamızda duyurulduğu üzere, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de gerçekleşen olayla ilgili hızlı ve kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle, kişisel verilerinizin tamamen güvende olduğunu ve herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadığını paylaşmak isteriz.”

Şirket, siber saldırının yalnızca uygulamanın dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişimle sınırlı kaldığını ve veri tabanlarının etkilenmediğini belirtti.

“Uygulama gün içinde yeniden kullanıma açılacak”

Önlem amaçlı geçici olarak kapatılan Sigortam Cepte uygulamasının gün içinde yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu. Anadolu Sigorta, yaşanan olay nedeniyle tüm kullanıcılarından özür dileyerek, müşterilerinin kişisel verilerini korumanın en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.