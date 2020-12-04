Kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı işlenebilecek

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin tüzel kişi abonelikleri dâhil elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre kişisel verilerin işlenmesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı-ölçülü olacak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme yapılabilecek. Veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek.