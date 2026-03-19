Kısıtlama bitti, zamlar peş peşe geldi: Tavukta fiyatlar uçtu

Ticaret Bakanlığı, Ramazan döneminde fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla tavuk ihracatına geçici kısıtlama getirmişti. Ancak bayram öncesinde ihracatın yeniden serbest bırakılmasıyla birlikte sektörde fiyatlar hızla yükseldi. Büyük üretici firmalar önce yüzde 10, ardından iki gün içinde yüzde 15 oranında yeni zamlara gitti.

Kilosu 500 lirayı geçti

Art arda gelen artışlardan en fazla etkilenen ürünlerin başında tavuk kanadı geldi. Kanadın kilogram fiyatı 385 liradan 520 liraya çıktı.

İstanbul Kasaplar Odası, fiyat yükselişinin arkasında artan maliyetlerin bulunduğunu belirtti.

"Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordı"

NTV'nin haberine göre, Oda Başkanı Ali Güla, yapılan zamları "normal" olarak değerlendirdi. Tabağa ve poşete de zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu" dedi.