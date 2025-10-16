Kışlık sebze ve meyvede hasat başladı! Fiyatlar cep yakacak

Havaların soğuması ile birlikte kışlık meyve ve sebzede hasat başladı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üreticiler karnabahar, pırasa ve lahanaları toplamaya başlarken, fiyatlar ancak çiftçinin harcadığını kurtarıyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilecek ürünlerin tarladan alış fiyatı karnabaharda 80 lira, lahanada 10 lira, pırasada 25-30 lira arasında değişiyor.

İzmir/Menemen'de de Gediz Ovası'nda hasat hareketliliği yaşanıyor. Tarladan hale 25 TL'den çıkan pırasa, pazarlarda 60 ila 70 TL arasında alıcı buluyor. Çiftçi dönümde ortalama 5 ila 7 ton arasında ürün alırken, rekolte ise 300-400 ton civarında seyrediyor.

Türkiye'nin nar üretiminde önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep ise coğrafi işaretli Oğuzeli narının hasadına başlandı. İnce kabuğu ve iri tanesiyle öne çıkan, yıllardır hem kalitesini koruyan hem de pazarlarda da giderek daha fazla tanınan Oğuzeli narının toptan kilosu 20 ila 40 TL'den satılıyor.

Maliyet artışı pazara zam olarak yansıyacak

Maliyetlerin artışı ve ürün azlığı, kış sebzelerinde pazara yansıyacak fiyat artışının sinyallerini veriyor. Özellikle nakliye, işçilik ve enerji maliyetlerindeki yükselişin, önümüzdeki haftalarda fiyatlara yansıması bekleniyor.