KİT, ilk çeyrek istihdam verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 90 bin 324 kişi çalışıyor ve bunların 90 bin 171'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 153'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 233'ü memur, 44 bin 137'si sözleşmeli, 36 bin 814'ü kapsam içi işçi, 3 bin 478'i kapsam dışı işçi, 1662'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.