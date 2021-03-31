KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 126 milyar lira

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2020'nin 4. çeyreği itibarıyla 125 milyar 998 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılının 4. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 102 milyar 399 milyon 818 bin lira, dış borçları ise 23 milyar 598 milyon 754 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 125 milyar 998 milyon 571 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 33 milyar 500 milyon 781 bin lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 26,8 milyar lirayla gerçek/tüzel şahıslar, 21 milyar lirayla resmi dairelerin borçları izledi.

En çok görev zararı TMO'da

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise geçen yılın 4. çeyrek sonu itibarıyla 1 milyar 880 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 101 milyon lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 447 milyon lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.