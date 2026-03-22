Kıta ülkesi enerji krizinin eşiğinde! Karneye geçiş zorunlu hale gelecek

Orta Doğu'da patlak veren savaş 3. haftasını doldururken, enerji tesislerinin vurulması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile baş gösteren tedarik krizi ülkeleri sarsmaya başladı. Krize kısıtlı dizel stoku ile yakalanan Avustralya'nın da enerji krizinin eşiğinde bulunduğu belirtiliyor.

Karneye geçiş zorunlu hale gelecek

Morgan Stanley’nin raporuna göre ülkenin günlük ihtiyacı karşılama oranı son derece düşükken, ithalattaki oynaklık ise benzeri görülmemiş seviyelerde. Analistler piyasaların ciddi kayıplara hazırlanması gerektiğini, sektör genelinde kazanç oynaklığı beklendiğini belirtiyor. Tahminlere göre kıtlık nedeniyle karneye geçiş zorunlu hale gelecek, sektör önceliklendirme listesi yapacak ve stratejik rezervler devreye girecek.

Zorlu enflasyonist ortam bekleniyor

Yaklaşan dizel açığından özellikle madencilik, tarım ve tüketici sektörlerinin etkilenmesi beklenirken arz tarafındaki baskının haneler için de zorlu bir enflasyonist ortam yaratacağı öngörülüyor.

Avustralya hükümeti ise büyüyen dizel arz riskine karşı toplu taşıma maliyetlerini düşürme, evden çalışma uygulamalarını yaygınlaştırma ve stratejik rezervleri devreye alma gibi adımları değerlendiriyor. Özellikle zorunlu olmayan tüketimi azaltarak yakıt talebini dengelemeyi hedefliyor.

Aynı zamanda sektörler arasında önceliklendirme yapılarak temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve demir cevheri ile LNG gibi yüksek katma değerli ihracat kalemlerinin korunması planlanıyor. Ancak uzmanlara göre bu önlemlerin etkinliği, küresel arz şokunun hızına bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

Öte yandan piyasalarda odak nokta, enerji krizinin süresi ve şirket karlılıkları üzerindeki etkilerde yoğunlaşıyor. Dizel kıtlığının derinleşmesi halinde limanlarda darboğazlar oluşabileceği ve bunun küresel emtia zincirine yayılabileceği değerlendiriliyor. Bu süreçte büyük sanayi şirketlerinin karne sistemi altında operasyonlarını sürdürebilme kapasitesi kritik önem taşırken, hükümet müdahaleleri ile piyasa dinamikleri arasındaki denge Avustralya doları ve ülkenin enerji yoğun sektörlerinin uzun vadeli cazibesi üzerinde belirleyici olacak.