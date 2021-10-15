KİT’ler için 66 milyar liralık borçlanma planı

Kamu teşebbüslerinin 2022 yılı mali hedefleri ile yatırım ve finansman ihtiyacını ifade eden borçlanma gereğine ilişkin rakamlar belirlendi.

Söz konusu rakamlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu iktisadi teşebbüsleri ile ortaklıklarının 2022 yılına ait genel yatırım ve finansman programı ekinde yer aldı. Buna göre kamu teşebbüslerinin 2022'de toplamda 66,1 milyar lira borçlanması öngörülüyor.

Listede, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) 19.7 milyar lira ile en yüksek borçlanmaya ihtiyaç duyarken, teşebbüsün yatırım için 14.6 milyar lira harcaması öngörülüyor.

TCDD'yi ise Botaş izledi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), yatırım için 8.5 milyar lira harcaması hedeflenirken, borçlanma gereği 16.3 milyar lira, Türkiye Petrolleri AO'nun ise yatırım hedefi 22.1 milyar lira ve borçlanma gereği de 11.3 milyar lira olarak öngörülüyor.