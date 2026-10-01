KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borcu 1,1 trilyon TL’ye dayandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİT’ler ile özelleştirme programında bulunan kuruluşların 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Veriler, kuruluşların toplam borcunun yaklaşık 1,1 trilyon TL seviyesine çıktığını ortaya koyarken, borç stokunun büyük bölümünü iç borçlar oluşturdu.

KİT’lerin iç borcu 728,7 milyar TL

Açıklanan verilere göre, KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların toplam iç borcu 728 milyar 749 milyon 496 bin TL olarak hesaplandı.

Dış borçların toplamı ise 361 milyar 610 milyon 814 bin TL oldu. Böylece kuruluşların iç ve dış borçlarının toplamı 1 trilyon 90 milyar 360 milyon 310 bin TL’ye ulaştı.

En büyük borç kalemi ticari bankalara

İç borçların dağılımında ilk sırada ticari bankalara olan borçlar yer aldı. KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların ticari bankalara borcu 241 milyar 64 milyon 223 bin TL olarak kayıtlara geçti. İkinci en büyük kalemi 216 milyar 377 milyon 272 bin TL ile kamu işletmelerine olan borçlar oluşturdu.

Gerçek ve tüzel kişilere 133,7 milyar TL borç

İç borçlar arasında gerçek veya tüzel kişilere olan yükümlülükler de dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların gerçek ya da tüzel kişilere olan borçlarının toplamı 133 milyar 683 milyon 163 bin TL olarak hesaplandı.