KittBoll, uyku modu ile enerji tasarrufu sağlıyor

Otoparklarda araç trafiğini düzenleyen herhangi bir kontrol noktası yoksa sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Kaliteli bir bariyer sistemi yetkisiz araç girişini önlerken, istenilen zamanda, istenilen trafik akışının da sağlanmasına imkan veriyor. Modern dünyanın değişen güvenlik ihtiyaçlarını yeniden şekillendiren Arma Kontrol, KittBoll bariyeriyle hem güvenlik ihtiyacını hem de yeni nesil beklentileri karşılıyor. Günümüzün teknolojileriyle uyumlu çözümüyle işletmenin enerji maliyetini düşürüyor.

Pro-performansı ve uyku moduyla yeni nesil çözüm sunuyor

Tüm mekanik ve elektronik tasarım patenti Arma Kontrole ait olan modern KittBoll sistemi prizmatik ve şık görüntüsüyle göze de hitap ediyor. Segmentinin en güçlüsü olarak üretilen KittBoll pro-performansı ve uyku modu gibi enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle hareketli ve sabit olmak üzere iki model imkanı sunuyor. İsteğe özel olarak 304/316 kalite paslanmaz, galvaniz kaplama veya istenilen Ralkodu ile elektrostatik toz boya ile hazırlanarak boyalı şekilde de teslim edilen Hareketli KittBoll bariyer, tüm Access geçiş kontrol sistemlerine (OGS/HGS, Kart Okuyucular, Plaka Okuma Sistemleri vb.) uyum sağlıyor. Sistem Arma WOC yazılımı ile mobil uygulama, tablet ve PC gibi Scada Sistemleriyle tek merkezden kontrol edilebiliyor.