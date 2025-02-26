Kızı akıl sağlığının tespiti için başvuruda bulunmuştu: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda

İnan Kıraç, geçtiğimiz aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alagonya ile dünya evine girmişti. Ancak bu evliliğe İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının istismar edildiğini savunarak karşı çıkmıştı.

Evlilik için alınan 'rapor sahte' iddiası

Babasına vasi atanması için mahkemeye başvuran İpek Kıraç,evliliğin iptali için de dava açtı.

Dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını belirten İpek Kıraç, evlilik öncesi alınan raporun sahte olduğunu, rapor için İnan Kıraç’ın hastaneye gidip gitmediğinin araştırılmasını istedi.

'Adli Tıp'a geldi

Bunun üzerine mahkeme akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla İnan Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

İnan Kıraç'ın da sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldiği, 2.5 saat içeride kaldıktan sonra geldiği araçla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Şimdi gözler Adli Tıp'ın raporunda.