Kızı akıl sağlığının tespiti için başvuruda bulunmuştu: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenen iş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için dava açmıştı. Dava kapsamında sağlık kontrolünden geçecek olan 87 yaşındaki İnan Kıraç, akıl sağlığının ispatı için Adli Tıp Kurumu’na geldi.
İnan Kıraç, geçtiğimiz aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alagonya ile dünya evine girmişti. Ancak bu evliliğe İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının istismar edildiğini savunarak karşı çıkmıştı.
Evlilik için alınan 'rapor sahte' iddiası
Babasına vasi atanması için mahkemeye başvuran İpek Kıraç,evliliğin iptali için de dava açtı.
Dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını belirten İpek Kıraç, evlilik öncesi alınan raporun sahte olduğunu, rapor için İnan Kıraç’ın hastaneye gidip gitmediğinin araştırılmasını istedi.
'Adli Tıp'a geldi
Bunun üzerine mahkeme akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla İnan Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.
İnan Kıraç'ın da sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldiği, 2.5 saat içeride kaldıktan sonra geldiği araçla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldığı öğrenildi.
Şimdi gözler Adli Tıp'ın raporunda.