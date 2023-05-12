Kızılay Başkanı Kınık'ın istifa etti
Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Kınık'ın talebi üzerine toplanan Türk Kızılay Yönetim Kurulu oy birliğiyle olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel Başkanlığa kongreye kadar Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz vekalet edecek.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.
Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.
2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.
Sosyal medya hesabında değişiklik
Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.