Kızılbük GYO’dan lüks tatil evlerine 1.8 milyar TL yatırım

Konut ve ticari gayrimenkulde faaliyet gösteren Sinpaş’ın turizm ve devre mülk alanındaki şirketi Kızılbük GYO, yeni yatırıma hazırlanıyor. Muğla Marmaris’te denize sıfır özel bir koyda yer alan ve sadece 82 evden oluşan Marmaris Reserve by Kızılbük projesinde satışlar başladı. Otel konforundaki lüks proje 1.8 milyar TL yatırımla gerçekleştirilecek.

Projenin tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, gayrimenkul sektöründe her zaman farklı ve kazandıran projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadarki projelerinin her zaman eşsiz konseptleri ve ilkleri barındırdığını, sahip olduğu detaylarla memnuniyet yaratan gayrimenkul yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

"Devre mülk fiyatımız yüzde 472 kazanç sağladı"

Marmaris Reserve by Kızılbük projesinin çok özel ve eşsiz bir koyda hayata geçirildiğini dile getiren Çelik, projenin denize sıfır konumlandığını, full decorated & full serviced” konseptli projenin tam eşyalı olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Mahmut Sefa Çelik, “Türkiye'de turizm geliri 2022'de önceki yıla göre yüzde 53,4 artışla 46,2 milyar dolar düzeyinde oldu. Bu yılın ilk üç ayına bakacak olursak yine turizm geliri, 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnsanların dinlenme, yenilenme, seyahat etme ve tebdili mekanla kendilerine ve sağlıklarına zaman ayırma ihtiyaçları arttı. Projemiz tam da bu alanda büyük bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Ayrıca yine Marmaris'te yükselen devre mülk projemizi satışa açtığımız tarih Temmuz 2020'den bu yana ortalama devre mülk fiyatımız yüzde 472 kazanç sağladı” açıklamasını yaptı. Söz konusu artışın Reserve by Kızılbük projesinde de gerçekleşmesini beklediklerine işaret eden Çelik, yatırımın geri dönüş süresinin 5-6 yıl olmasını öngördüklerini de belirtti.

Çelik, “Bir yatırımcımız evi alıp bize kiralamamız için verdiğinde 5-6 yılda yatırımın geri dönüşünün elde edileceğini öngörüyoruz. Projenin yatırım değeri 1,8 milyar TL. Daire fiyatları 16-45 milyon TL aralığında. Daireler ise 1+1'den başlayıp 4+4'e kadar 12 farklı tip olarak değişiyor” açıklamasında bulundu. Çelik, teslimlerin Aralık 2024’te yapılmasının planlandığını söyledi.