Kızıldeniz'deki nakliyat krizi denizcilik devi Maersk'in kârını zirveye taşıdı

Danimarkalı denizcilik şirketi A.P. Moeller-Maersk, Kızıldeniz taşımacılığındaki aksaklıkların yarattığı yüksek navlun ücretlerinin etkisiyle 2024 yılı dördüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde bir net kâr açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 436 milyon dolar net zarar açıklamışken, bu yıl aynı dönemde 2 milyar 85 milyon dolar net kâr elde etti.

Kızıldeniz'deki nakliye hatlarında süregelen aksaklıklar, nakliye ücretlerini çeyrek boyunca yüzde 38 oranında artırdı. Bu durum, şirketin çeyrek gelirlerine de yansıdı ve gelirler yıllık bazda yüzde 24 artarak 14,59 milyar dolara ulaştı. Analistler ise 13,89 milyar dolar gelir ve 1,31 milyar dolar net kâr bekliyordu.

Maersk’in bu performansı, küresel taşımacılık sektöründeki dalgalanmalar ve tedarik zinciri sorunlarının deniz taşımacılığı üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket yetkilileri, Kızıldeniz’deki belirsizliklerin devam etmesi halinde yüksek navlun oranlarının sürdürülebileceğini belirtiyor.

A.P. Moeller-Maersk’in bu güçlü finansal sonuçları, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların küresel ticaret üzerindeki etkilerini vurgularken, şirketin kriz dönemlerinde bile kârlılığını artırma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.