Kızlarına bırakacağı mirası kahve kutusunda biriktiriyor: Hedefi 500 milyon dolar

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Missouri eyaletinin Kansas City kentinde yaşayan finans analisti Matthew Ankrum, üç kızının geleceği için uzun vadeli bir yatırım stratejisi izliyor.

Ankrum yıllardır, yalnızca kısa vadede yükseliş potansiyeli taşıyan şirketleri değil, onlarca yıl boyunca büyüyerek yatırımcısına büyük servet kazandırabilecek şirketleri araştırıyor.

CBS News'e konuşan Ankrum, satın aldığı fiziki hisse senetlerini ise oldukça sıra dışı bir yerde saklıyor: Bir kahve kutusunda.

Hedefinde "100 kat" potansiyeli olan hisseler var

Ankrum'un yatırım stratejisinin merkezinde, finans dünyasında "100-bagger" olarak adlandırılan hisseler bulunuyor. Bu ifade, uzun vadede yatırımcısına başlangıç yatırımının 100 katına ulaşabilecek getiri sağlayan şirketler için kullanılıyor.

Ankrum, seçtiği şirketlerin hisse senetlerini kahve kutusuna koyarak en az 30 yıl boyunca satmamayı hedefliyor.

Üç kızına nesiller boyu devam edebilecek bir servet bırakmayı amaçlayan Ankrum, "Çocuklarınız için bir miras ya da nesiller boyu sürecek bir servet yaratmayı düşünmeye başladığınızda bunu çeyrekler hatta yıllar üzerinden düşünmüyorsunuz. On yıllar üzerinden düşünmeye başlıyorsunuz" dedi.

Kahve kutusundaki hisseler 500 milyon dolara ulaşabilir

Ankrum'un stratejisi, eski CBS News and Stations Başkanı Neeraj Khemlani tarafından kaleme alınan "The Coffee Can Investor" adlı kitaba da konu oldu.

Stratejinin temelinde güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketleri bulmak, hisselerini satın almak ve yıllarca satmamak bulunuyor.

Ankrum, doğru şirketleri seçmesi ve bileşik getirinin uzun yıllar boyunca çalışmasına izin vermesi halinde portföyün değerinin bir gün 500 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Stratejinin arkasında yaklaşık 70 yıllık bir hikâye var

"Kahve kutusu yatırımı" olarak bilinen yöntemin kökenleri 1950'li yıllara kadar uzanıyor.

Yatırım yöneticisi Robert Kirby'nin anlattığı hikâyeye göre müşterilerinden birinin eşi, Kirby'nin önerdiği hisselere 5'er bin dolar yatırdı ancak daha sonra verilen satış tavsiyelerini dikkate almadı.

Yıllar boyunca hisselere dokunmayan yatırımcının bazı yatırımları 2 bin doların altına gerilerken, bazıları 100 bin doların üzerine çıktı.

En dikkat çekici yatırım ise daha sonra Xerox adını alan Haloid şirketi oldu. Şirkete yapılan yatırımın değeri yıllar içerisinde 800 bin doların üzerine çıktı.

Ankrum da bu örnekten hareketle yatırımcıların sık alım-satım yapmak yerine doğru şirketleri seçip uzun süre beklemesinin önemli olabileceğini savunuyor.

"Gerçek hikâye sabırla ilgili" diyen Ankrum, "Olağanüstü şirketleri bulmak ve bileşik getirinin ağır işi sizin yerinize yapmasına izin verebilmekle ilgili" ifadelerini kullandı.

Kızlarına paradan fazlasını bırakmak istiyor

Ankrum'un nihai hedefi ise kızlarına yalnızca yüksek miktarda para bırakmak değil.

Çocuklarının gelecekte mesleklerini değiştirmek veya farklı bir hayat kurmak istemeleri halinde maddi kaygılar nedeniyle kararlarından vazgeçmemelerini isteyen Ankrum, kızlarından birinin bugün hemşireliği sevdiğini ancak ileride başka bir şey yapmak isteyebileceğini söyledi.

Üç çocuk babasının mutfağındaki kahve kutusu böylece basit bir yatırım aracından çok, kızlarının gelecekte finansal özgürlüğe sahip olmasına yönelik onlarca yıllık bir plana dönüşmüş durumda.