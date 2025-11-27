KKM 25 milyar liranın altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 21 Kasım haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 52,78 milyar TL'den 22,46 milyar TL'ye geriledi.

Geçtiğimiz haftaya göre KKM hesaplarında 30,3 milyar TL çıkış gerçekleşti.

Kredi türlerine bakıldığında ise tüketici kredileri 2,76 trilyon TL'ye, ticari ve diğer krediler 16,51 trilyon TL'ye çıktı.

Taksitli ticari krediler 3,26 trilyon TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2,58 trilyon TL'ye düştü. Kurumsal kredi kartları da 767,61 milyar TL'den 779,53 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 548,56 milyar TL'ye çıkarak artış gösterirken, bankalarda saklanan menkul değerler 3,53 trilyon TL'ye, toplam menkul değerler ise 6,90 trilyon TL'ye yükseldi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -1,84 trilyon TL'den -1,93 trilyon TL'ye gerilerken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,90 trilyon TL'den 1,98 trilyon TL'ye yükseldi. Yabancı para net genel pozisyonu ise 63,05 milyar TL'den 52,98 milyar TL'ye düştü. Yasal özkaynaklar 4,72 trilyon TL'den 4,81 trilyon TL'ye yükseliş gösterdi.