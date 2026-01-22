KKM bakiyesi 4,76 milyar TL’ye indi
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki çözülme sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 16 Ocak haftasında KKM bakiyesi 1,02 milyar TL azalarak 5,78 milyar TL’den 4,76 milyar TL’ye geriledi.
BDDK verileri, kur korumalı hesaplardan çıkış eğiliminin hız kesmeden devam ettiğini ortaya koyarken, KKM’nin toplam mevduat içindeki payındaki gerileme de sürdü.