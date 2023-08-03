KKM büyüklüğü 3,1 trilyon lirayı aştı

BDKK, 30 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık sistemi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre KKM hacmi, geçen hafta 3 trilyon 73 milyar liradan 3 trilyon 132 milyar 468 milyon liraya yükseldi.

KKM büyüklüğü, döviz bazında 116 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta, bankacılık sistemindeki toplam mevduat 12,3 trilyon liradan 12,5 trilyon liraya ulaştı.

30 Temmuz haftasında bankacılık sisteminin verdiği krediler ise 10 trilyon 252 milyar liradan 10 trilyon 287 milyar liraya çıktı.

Geçen hafta takipteki alacaklar ise 170,4 milyar liradan 169,8 milyar liraya geriledi.