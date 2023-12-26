"KKM hesapları 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine geriledi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatla ilgili TBMM’de milletvekillerini bilgilendirdi.

Yılmaz, “Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur” dedi.