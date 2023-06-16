KKM hesapları 6 ayda 1,2 trilyon TL arttı

Birol BOZKURT

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 3 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 9,5 trilyon TL’yi aşarken tüketici kredileri 1 trilyon 373 TL’ye yükseldi. Merkez Bankası’nın net rezervleri de tarihi düşük seviyeden yükselirken brüt rezervlerde azalış ivmesi sürdü. Brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi.

Yine aynı haftada bankalarda toplam mevduatlar 11,3 trilyon TL’ye çıktığı görüldü. Döviz mevduat hesaplarında ise gerileme ivmesi sürdü. DMH’lar geçen hafta 1,8 milyar dolar azalarak 173,7 milyar dolara kadar indi.

Yükseliş kaldığı yerden devam etti

BDDK haftalık bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre 9 Haziran haftasında KKM'de 42 milyar 396 milyon liralık artış yaşandı.

2 Haziran haftasında önden ödemeli prim uygulamasının sona ermesiyle KKM'de 34 milyar 880 milyon lira ile son 2 ayın en düşük yükselişi kaydedilmişti. Söz konusu yavaşlamada Merkez Bankası'nın mayıs sonunda bankalara gönderdiği yazıyla "KKM'de önden ödemeli prim" uygulamasına son verilmesini istemesi etkili olmuştu.

Geçen hafta ise ilginin yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Son veriyle beraber KKM hesaplarında 22 hafta üst üste yükseliş yaşanmış oldu. Söz konusu 22 haftada hesaplarda 1 trilyon 205 milyar 994 milyon liralık artış yaşandı. KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı.

Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 373 milyar 685 milyon lira artarak 9 trilyon 635 milyar 198 milyon liraya yükseldi. BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Haziran itibarıyla 373 milyar 685 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liradan 9 trilyon 635 milyar 198 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 373 milyar liraya çıktı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 526 milyar 170 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 5,0 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 947 milyar lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Haziran itibarıyla 7 milyar 287 milyon lira artışla 1 trilyon 373 milyar liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 147 milyon lirası konut, 80 milyar 585 milyon lirası taşıt ve 856 milyar 816 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 34 milyar 514 milyon lira artarak 1 trilyon 153 milyar 60 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 11 milyar 233 milyon lira artarak 732 milyar 656 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 381 milyar 97 milyon lirası taksitli, 351 milyar 559 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yabancı yatırımcılar borsada 262 milyon dolarlık hisse aldı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında 9 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar 261,8 milyon dolar hisse alımı yaptı. Yabancı yatırımcılar piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 9 Haziran haftasında 261,8 milyon dolar hisse alımı yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 25,2 milyon dolar oldu. Yabancıların DİBS satışları 0,1 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 1,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 23 milyar 180,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net rezerv tarihi düşük seviyeden yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 9 Haziran haftasında eksi 3,17 milyar dolara yükseldi. Net rezervler önceki hafta eksi 5,7 milyar dolar olarak tarihi düşük seviyeye gerilemişti. TCMB verilerine göre brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi. Önceki hafta brüt rezervler 100,5 milyar dolar olmuştu. Swap hariç net rezerv geçen hafta eksi 59,9 milyar dolar oldu, önceki hafta bu rakam eksi 61,2 milyar dolardı.

Brüt rezervler 99,8 milyar dolara düştü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara geriledi. Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

Bankalardaki toplam mevduatlar 11 trilyon 291 milyon liraya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 9 Haziran ile biten haftada 571,8 milyar lira artarak 11 trilyon 291,2 milyar liraya yükseldi. Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,1 artarken, yabancı para cinsinden mevduat yüzde 11,4 arttı.

Taksitli ticari krediler yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 49 milyar liraya yükselirken, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri 1 trilyon 299 milyar liraya çıktı. 9 Haziran haftasında Döviz mevduatlarındaki düşüş ivmesi devam etti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,8 milyar dolar azalarak 173,7 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış döviz mevduatı 1,6 milyar dolar azaldı. Pariteden arındırılmış olarak döviz mevduatları gerçek kişilerde 285 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 1,4 milyar dolar azaldı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,1 artışla 6 trilyon 202 milyar 520 milyon 524 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 11,4 artarak 4 trilyon 593 milyar 622 milyon 264 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 173,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Haziran itibarıyla 1 milyar 641 milyon dolarlık azalış görüldü. Taksitli ticari kredi miktarı arttı.