KKM hesapları bir haftada 61 milyar lira eridi; halen 2 trilyona yakın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) düşüşe ilişkin verileri yayınladı. Buna göre KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 881 milyar liraya düştü.

KKM hesapları 12 Temmuz haftasında 49 milyar lira erimişti. Bugünkü 60,9 milyar liralık düşüş, 24 haftanın en hızlı düşüşü olarak kayda geçti.

KKM bakiyesi 28 Haziran'da 18,3 milyar, 5 Temmuz'da 22,9 milyar ve 12 Temmuz'da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı.