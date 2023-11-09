KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur Korumalı Mevduat'taki birikim 2 Kasım ile biten haftada 3 trilyon 7 milyar TL'den 2 trilyon 921 milyar TL'ye geriledi. Ekim ayı boyunca 295 milyar lira gerileyen KKM birikimleri böylece Kasım ayına da 86 milyar lira gerileyerek başladı. Merkez Bankası'nın KKM'de zorunlu karşılıkları artırması KKM'de birikimlerin hızlı düşüşünü tetikliyor. 6 ay kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

Tebliğe göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.