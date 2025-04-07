KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, KKM hesapları 28 Mart haftasında 20,6 milyar TL azalışla 758,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 491,6 milyar TL'den 17 trilyon 564,6 milyar TL'ye, mevduat 20 trilyon 979,3 milyar TL'den 21 trilyon 123,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 160,6 milyar TL'den 2 trilyon 164,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 907,6 milyar TL'den 1 trilyon 948,5 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 347,6 milyar TL'den 349,1 milyar TL'ye çıktı.