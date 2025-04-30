KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı hesapların toplam stok bakiyesi mart ayında 2,6 milyar dolar daha azaldı. Gerçek ve tüzel kişi hesaplarında gözlemlenen bu azalma, sistemden çıkışların hız kazandığını gösteriyor. Son bir yıldaki toplam düşüş ise 53 milyar doları aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ilişkin kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat ve katılma hesaplarının (DDKKM) stok bakiyelerini açıkladı. Verilere göre, DDKKM hesaplarındaki toplam stok miktarı mart ayında bir önceki aya kıyasla 2,6 milyar dolar azaldı.
Katılma hesaplarında stok bakiyesi 21,6 milyar dolar
Şubat sonunda 24,2 milyar dolar düzeyinde olan DDKKM stok bakiyesi, mart ayı sonu itibarıyla 21,6 milyar dolara geriledi. Böylece, son bir yıldaki toplam düşüş 53,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Verilerde ayrıca, gerçek kişilere ait DDKKM hesap bakiyesinin 20,5 milyar dolardan 18,6 milyar dolara düştüğü, tüzel kişi hesaplarının ise 3,7 milyar dolardan 3 milyar dolara gerilediği görüldü.