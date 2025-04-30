KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ilişkin kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat ve katılma hesaplarının (DDKKM) stok bakiyelerini açıkladı. Verilere göre, DDKKM hesaplarındaki toplam stok miktarı mart ayında bir önceki aya kıyasla 2,6 milyar dolar azaldı.

Katılma hesaplarında stok bakiyesi 21,6 milyar dolar

Şubat sonunda 24,2 milyar dolar düzeyinde olan DDKKM stok bakiyesi, mart ayı sonu itibarıyla 21,6 milyar dolara geriledi. Böylece, son bir yıldaki toplam düşüş 53,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Verilerde ayrıca, gerçek kişilere ait DDKKM hesap bakiyesinin 20,5 milyar dolardan 18,6 milyar dolara düştüğü, tüzel kişi hesaplarının ise 3,7 milyar dolardan 3 milyar dolara gerilediği görüldü.