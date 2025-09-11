KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında gerileme devam etti.

Verilere göre, 5 Eylül ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 397,3 milyar TL'den 368,05 milyar TL'ye düştü. Aynı dönemde bankacılık sektöründe toplam krediler 20 trilyon 550 milyar TL'den 20 trilyon 647,9 milyar TL'ye, mevduatlar ise 23 trilyon 962,2 milyar TL'den 24 trilyon 21,02 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 506,1 milyar TL'den 2 trilyon 517,4 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 440,8 milyar TL'den 2 trilyon 457,2 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar ise 470,4 milyar TL'den 476,6 milyar TL'ye çıktı.

KKM hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos 2025 itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) sonlandırıldığını açıkladı. Bu tarihten önce açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Merkez Bankası, bu kararla birlikte KKM'nin TL'ye geçiş ve yenileme hedeflerinin kaldırıldığını, zorunlu karşılık faizi ve komisyon düzenlemelerinin de yeniden gözden geçirildiğini bildirdi.