KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni yayınlandı. Burada yer alan bilgilere göre Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

10 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 23,2 milyar TL azalarak 1 trilyon 85 milyar liraya geriledi.

Bakan Şimşek değerlendirmede bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku hakkında "Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.