KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş eğilimi devam etti. 22 Ağustos ile biten haftada söz konusu hesaplar 440,6 milyar TL'den 427,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı dönemde krediler 20 trilyon 291 milyar TL'den 20 trilyon 326,2 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 23 trilyon 903,3 milyar TL'den 23 trilyon 867,1 milyar TL'ye indi. Tüketici kredileri 2 trilyon 446,6 milyar TL'den 2 trilyon 475,4 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartı bakiyesi de 2 trilyon 357,1 milyar TL'den 2 trilyon 374,4 milyar TL'ye ulaştı. Takipteki alacaklar ise 458,6 milyar TL'den 462,3 milyar TL'ye yükseldi.

KKM'de yeni dönem

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos 2025 itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) sonlandırıldığını açıkladı. Merkez Bankası, bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararla birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin de sona erdiği, buna bağlı olarak zorunlu karşılık, faiz ve komisyon düzenlemelerinin gözden geçirildiği ifade edildi.