KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş eğilimi sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Mart ile biten haftada KKM ve katılma hesapları toplam büyüklüğü 846,6 milyar TL’den 825,4 milyar TL’ye geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sektöründe genel olarak kredi ve mevduat tarafında artış yaşandı. Krediler 16 trilyon 857,6 milyar TL’den 17 trilyon 60,7 milyar TL’ye yükselirken, mevduat ise 19 trilyon 803,7 milyar TL’den 19 trilyon 997,3 milyar TL’ye çıktı.

Bireysel finansman tarafında tüketici kredileri 2 trilyon 117,2 milyar TL’den 2 trilyon 122,5 milyar TL’ye yükseldi. Öte yandan, bireysel kredi kartı borçları ise azalarak 1 trilyon 926,2 milyar TL’den 1 trilyon 895 milyar TL’ye indi.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise artış gösterdi. Verilere göre, takipteki krediler 333,7 milyar TL’den 339,1 milyar TL’ye çıktı.

Son haftalarda KKM’deki gerileme eğilimi dikkat çekerken, bankacılık sektöründe kredi ve mevduat tarafındaki hareketlilik yakından takip ediliyor.