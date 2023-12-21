KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 682 milyar 241 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 18.5. milyar liralık düşüş gerçekleşti.
Haber Merkezi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 682 milyar 400 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı.