KKM’de artış sürüyor 3 trilyon TL sınırı geçildi

Kur korumalı mevduatlara girişler geçen hafta da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı son veriler kur korumalı mevduatların büyüklüğünün 3 trilyon liranın üzerine çıktığını gösterdi. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, KKM hesaplarına zorunlu karşılık getirirken, bu kararın öncesindeki son haftada da bu mevduatlara girişlerin devam ettiği izlendi.

BDDK verilerine göre, 21 Temmuz haftasında kur korumalı mevduat toplamı 111,6 milyar TL artışla 3,07 trilyon TL oldu. Böylelikle KKM ilk kez 3 trilyon TL üzerine çıktı. 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile Kur Korumalı Mevduatlara yüzde 15'lik zorunlu karşılık getirilmişti. Bu değişiklikle sistemden 450- 500 milyar TL'lik likidite çekileceği öngörülmüştü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 115 milyar 659 milyon 8 lira artarak 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Temmuz itibarıyla 115 milyar 659 milyon 8 lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liradan, 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri geriledi

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 233 milyar 128 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 387 milyar 988 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı, 21 Temmuz itibarıyla 2 milyar 44 milyon lira azalışla 1 trilyon 401 milyar 395 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 440 milyar lirası konut, 84 milyar 184 milyon lirası taşıt ve 877 milyar 211 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 802 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar 208 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 1 milyar 437 milyon lira azalarak 807 milyar 273 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 398 milyar 939 milyon lirası taksitli, 408 milyar 334 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 296 milyon lira artarak 170 milyar 490 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 924 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 82 milyar 158 milyon lira artışla 2 trilyon 65 milyar 341 milyon lira oldu.

PPK özetinde akaryakıt fiyatları vurgusu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentileri açıklanırken “Vergi düzenlemelerinin yakın dönemde enflasyon üzerinde maliyet yönlü ilave baskı oluşturacağı öngörülmektedir" denildi.

Özette enflasyondaki yükselişte yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğu belirtildi. Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş sürüyor PPK özetinde göre “Yıllık enflasyon 2022 yılının ekim ayında ulaştığı zirveye kıyasla 47,3 puan gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumaktadır” denildi.

Özette ayrıca, “Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 3,92 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 1,38 puan düşerek yüzde 38,21 seviyesine gerilemiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yabancıdan yedi senenin en uzun hisse alım serisi

Merkez Bankası tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 21 Temmuz haftasında 128,4 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Yabancı yatırımcının hisse alım serisi yedinci haftada da devam etti. TCMB’nin verilerine göre yabancılar 21 Temmuz haftasında 128,4 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Aynı haftada tahvil tarafında ise 6,8 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Yabancıların hisselere ilgisi yoğun şekilde sürüyor. Bununla birlikte 7 haftalık alım dönemi yabancıların 1 Nisan 2016 haftasından beri gerçekleştirdiği en uzun alım serisi oldu. Yabancı yatırımcı daha önce 19 Şubat 2016-1 Nisan 2016 dönemi arasında art arda yedi hafta boyunca hisse alımı yapmıştı.

Merkez’in brüt rezervi 113,5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Temmuz ile biten haftada 489 milyon dolar artarak 113 milyar 551 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 294 milyon dolar artarak 71 milyar 381 milyon dolardan 71 milyar 675 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 21 Temmuz haftasında 195 milyon dolar artarak 41 milyar 681 milyon dolardan 41 milyar 876 milyon dolara yükseldi.