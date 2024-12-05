KKM'de düşüş sürüyor
BDDK'nın verilerine göre, 29 Kasım haftasında Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) ve Katılma Hesapları 1 trilyon 224 milyar TL'den, 1 trilyon 198,2 milyar TL'ye geriledi.
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KKM'den ve katılma hesaplarından çıkış sürüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM, 29 Kasım haftasında 25,8 milyar TL gerileme gösterdi. Böylelikle toplam büyüklük 1,2 trilyon TL'nin altına geriledi.
22 Kasım haftasında da kur korumalı mevduatlarda 26,2 milyar TL'lik gerileme görülmüştü.