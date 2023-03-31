KKM’de faiz bilmecesi: Güncel faiz ne kadar olacak?

TL mevduat hesaplarında faizler son dönemde artarken yeni düzenleme ile birlikte yatırımcılar da KKM hesaplarının faizlerini de merak ediyor. Eski düzenlemede en fazla Merkez Bankası’nın politika faizinden 3 puan daha fazla olabilen ve son oranların ardından yüzde 11,5 olan faizlerin artması bekleniyor.

Faizlerin ne kadar olması bekleniyor?

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu toplam beş bankacı yeni ürün için; kur koruması sunmayan yüzde 30 civarında faizi olan TL mevduattan daha düşük, kur koruması sunan ve sınır kaldırılmadan önce yüzde 11.5 olan faizden daha yüksek bir seviyede piyasanın oluşmasını bekliyor.

Bir bankacı, “Kamuda ilk fiyatlamalar yüzde 20-yüzde 24 arasını gösteriyor” dedi. Bir bankanın döviz masası müdürü ise bu sabah “Bireysel TL faizlerinin serbest bırakılması yine bireysel tarafta spot döviz talebinin KKM cinsi mevduata yöneltmeyi amaçlıyor. TL mevduat faizi yüzde 30 civarı, TL KKM faizi ise mevcut yüzde 11,5’ten yüzde 20’ye doğru belki biraz üzerine yükselebilir” demişti.

Yurt içi yerleşik kişilere ait kur korumalı mevduatın (KKM) bankalar tarafından belirlenecek alt sınırı ise mevcut yüzde 8,5 seviyesindeki repo faizi olacak.