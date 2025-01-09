KKM'de sert iniş! '72 haftalık kesintisiz düşüş'ü işaret eden Bakan Şimşek'ten kritik mesajlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 72 haftadır devam eden kesintisiz bir düşüş olduğunu açıkladı. Şimşek, KKM stokunun 2023 yılının Ağustos ayında ulaştığı zirve değer olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye gerilediğini ifade etti. Bu düşüşle birlikte KKM’nin toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 26,2’den yüzde 5,9’a geriledi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, liralaşma politikalarının etkisiyle KKM hesaplarının hızla küçüldüğünü ve bu durumun finansal istikrar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor.

BDDK verileri düşüşü doğruladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları, geçtiğimiz hafta 1 trilyon 229,9 milyar TL’den 1 trilyon 108,8 milyar TL’ye geriledi.

Aynı dönemde, toplam mevduat hacmi ise 18 trilyon 998,8 milyar TL’den 18 trilyon 661,6 milyar TL’ye düştü. Kredilerde ise artış gözlendi. Bankaların verdiği toplam krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL’den 15 trilyon 958 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL’den 2 trilyon 19,4 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları borçları ise 1 trilyon 795,1 milyar TL’den 1 trilyon 840,7 milyar TL’ye çıktı.

Takipteki alacaklar artış gösterdi

BDDK raporunda dikkat çeken bir diğer veri ise bankaların takipteki alacaklarındaki artış oldu. Geçtiğimiz hafta 287,5 milyar TL olan takipteki alacaklar, 293,7 milyar TL’ye yükseldi.

Ekonomide dönüşüm sinyalleri

Ekonomistler, KKM hesaplarındaki düşüş ve TL’ye olan güvenin artmasının, liralaşma politikasının başarılı bir şekilde uygulandığını gösterdiğini düşünüyor.