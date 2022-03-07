KKM'de şirketlere de 3 ay vade imkanı!

Şirketlerin 'dönüşüm' için beklediği '3 ay vade' düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Böylece kur korumalı TL mevduatta bireylerin ardından şirketlere de 3 ay vade imkanı tanınmış oldu.

21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

Yenileme imkanı

Bu arada vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı da getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkanından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

Söz konusu tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”