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KKM'de son 4 ayın en yavaş çıkışı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, KKM hesapları 4 Nisan haftasında 14,1 milyar TL azalışla 744,3 milyar TL'ye geriledi.

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KKM'de son 4 ayın en yavaş çıkışı
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, KKM hesapları 4 Nisan haftasında 14,1 milyar TL azalışla 744,3 milyar TL'ye geriledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ