KKM'de vergi istisnası süresi uzadı

Buna göre, kurumların DTH ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını TL'ye çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarına kurumlar vergisi istisnası bilançolarında 30 Haziran itibarıyla yer alan yabancı paralar için uygulanacak.

Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'nin 29 Temmuz tarihli sayısın yayımlanan kurumlar vergisi kanununun geçici 14. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi.

İlgili yasa hükmüne göre, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık'a kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL'ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutuluyor.