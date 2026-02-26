KKM'deki düşüş yavaşladı: 29 milyon TL azaldı

BDDK’nın haftalık verilerine göre, toplam krediler bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 36,8 milyar TL artış gösterdi. Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 7 milyar TL’den 3 trilyon 26 milyar TL’ye yükseldi.

Bireysel kredi kartları bakiyesi ise gerileyerek 2 trilyon 922,5 milyar TL’den 2 trilyon 881,4 milyar TL’ye indi. Buna karşılık ticari ve diğer krediler 18 trilyon TL sınırını aşarak 18 trilyon 64,4 milyar TL’ye çıktı. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 651,9 milyar TL’ye yükselirken, kurumsal kredi kartları bakiyesi 870,5 milyar TL’ye ulaştı.

Takipteki alacaklar ve menkul değerler

Takipteki alacaklar haftalık bazda artarak 639,8 milyar TL’den 646,1 milyar TL’ye çıktı. Toplam menkul değerler ise 7 trilyon 128,3 milyar TL’den 7 trilyon 97,1 milyar TL’ye geriledi.

Mevduat 28 trilyon TL’yi aştı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bir haftada yaklaşık 189 milyar TL artarak 28 trilyon 45,2 milyar TL’ye yükseldi. Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları ise 29 milyon TL azalışla 2,20 milyar TL’ye geriledi.

Yabancı para pozisyonu ve özkaynaklar

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 472,9 milyar TL’ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 117,4 milyar TL’ye indi. Yurt içi ve yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde de düşüş kaydedildi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 382,8 milyar TL’ye gerilerken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu artış gösterdi. Böylece yabancı para net genel pozisyonu eksi 10,01 milyar TL oldu.

Yasal özkaynaklar ise artışını sürdürerek 5 trilyon 385,3 milyar TL’ye yükseldi.