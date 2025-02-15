KKM'den çıkış hızlanıyor! Prof. Dr. Hakan Kara Merkez Bankası'nın hamlesini değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüzel kişilerin kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini sonlandırdığını duyurdu. Bu adımın ardından, eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden sürecin ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rezervi bir miktar azaltabilir"

Hakan Kara, KKM’den çıkışın hızlanmasıyla birlikte şirketlerin bir kısmının döviz talebine yönelebileceğini ve bu durumun Merkez Bankası’nın net rezervlerini bir miktar azaltabileceğini ifade etti. Ancak Kara, bu süreçte bankacılık sistemindeki fazla likiditenin azalacağını ve TCMB’nin likidite yönetiminin kolaylaşacağını belirtti.

Faiz politikası ve döviz kuru üzerindeki etkileri

KKM’den çıkışın döviz kuru üzerindeki olası etkilerine de değinen Hakan Kara, Merkez Bankası’nın faiz politikasını temkinli şekilde yürütmesi durumunda kurda belirgin bir oynaklık yaşanmayacağını ifade etti.