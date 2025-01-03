KKM'den çıkışlar son 4 haftada hızlandı

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma hesaplarında düşüş devam ediyor. Özellikle son 4 haftada KKM'den çıkışların hız kazandığı görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 27 Aralık haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 153,5 milyar TL'den 1 trilyon 129,9 milyar dolara geriledi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından çıkış 23,6 milyar dolarla son dört haftanın en yükseğinde gerçekleşti.