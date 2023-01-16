KKM'nin 2022 maliyeti belli oldu: 92,5 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe verilerini açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre; Aralık ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 973,1 milyon TL aktarım yapıldı. Böylelikle 2022 yılı Mart ayından yıl sonuna kadar toplam maliyet 92 milyar 538 milyon 964 bin TL'ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 6 Ocak tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1,37 trilyon TL'ye kadar indi.