KKM'nin 7 aylık maliyeti 85 milyar liraya ulaştı
Kur korumalı mevduatın merkezi yönetim bütçesine 7 aylık maliyeti 84,9 milyar TL'ye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, Eylül ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduatın bütçeye yükü 9 milyar 292,8 milyon TL olarak belirlendi.
Böylelikle Mart ayından bu yana toplam maliyet 84 milyar 899,4 milyon TL'ye yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 7 Ekim tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1 trilyon 422,6 milyar TL olarak açıklandı.
Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler son 6 ayda şu şekilde gerçekleşti:
Aylar Gider
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Mart 11.700.437
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Nisan 4.555.299
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Mayıs 4.842.661
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Haziran 16.136.838
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Temmuz 23.361.576
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Ağustos 15.009.845
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Eylül 9.292.778
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Toplam 84.899.434