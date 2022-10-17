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KKM'nin 7 aylık maliyeti 85 milyar liraya ulaştı

Kur korumalı mevduatın merkezi yönetim bütçesine 7 aylık maliyeti 84,9 milyar TL'ye ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, Eylül ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduatın bütçeye yükü 9 milyar 292,8 milyon TL olarak belirlendi.

Böylelikle Mart ayından bu yana toplam maliyet 84 milyar 899,4 milyon TL'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 7 Ekim tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1 trilyon 422,6 milyar TL olarak açıklandı.

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler son 6 ayda şu şekilde gerçekleşti:

Aylar        Gider
--------  -----------
Mart       11.700.437
--------  -----------
Nisan       4.555.299
--------  -----------
Mayıs       4.842.661
--------  -----------
Haziran    16.136.838
--------  -----------
Temmuz     23.361.576
--------  -----------
Ağustos    15.009.845
--------  -----------
Eylül       9.292.778
---------------------
Toplam     84.899.434