KKM'nin 7 aylık maliyeti 85 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, Eylül ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduatın bütçeye yükü 9 milyar 292,8 milyon TL olarak belirlendi.

Böylelikle Mart ayından bu yana toplam maliyet 84 milyar 899,4 milyon TL'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 7 Ekim tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1 trilyon 422,6 milyar TL olarak açıklandı.

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler son 6 ayda şu şekilde gerçekleşti:

Aylar Gider

-------- -----------

Mart 11.700.437

-------- -----------

Nisan 4.555.299

-------- -----------

Mayıs 4.842.661

-------- -----------

Haziran 16.136.838

-------- -----------

Temmuz 23.361.576

-------- -----------

Ağustos 15.009.845

-------- -----------

Eylül 9.292.778

---------------------

Toplam 84.899.434