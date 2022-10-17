KKM’nin Hazine’ye yükü 88.4 milyar lira

Canan SAKARYA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Kur Korumalı Mevduatta (KKM) 11 Aralık 2022 tarihine kadar vadesi dolan hesaplara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Ekim 2022 tarihine kadar yapılan destek ödemesinin 88.4 milyar lira olduğunu açıkladı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu geçtiğimiz hafta görüşmelerine başladığı ekonomiye ilişkin torba teklifi üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatan maddenin görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, kur korumalı mevduatta büyüklüklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavilioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen hesapların büyüklüğünün 691.6 milyar, Merkez Bankası tarafından 380.3 milyar lirası gerçek, 361.8 lirası tüzel kişi olmak üzere toplam 742.1 milyar lira olduğunu söyledi. Yavilioğlu, KKM’de toplam hesap büyüklüğünün 1 trilyon 433 milyar lira olduğunu ve toplam 2 milyon 297 bin 22 hesap bulunduğunu belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Aralık 2022 tarihine kadar vadesi dolan hesaplara 11 Ekim 2022 tarihi itibariyle 88.4 milyar lire destek ödemesi yaptı” dedi.

Torba teklifteki Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda ihaleye çıkılarak satılmasına imkan veren maddenin görüşmeleri sırasında Kurum yetkileri, prim borçları karşılığında ellerinde satışa konu olacak oldukça fazla taşınmaz bulunduğu, bin 566 gayri menkulün bin 137’sinin prim borcuna karşılık alındığı bilgisini verdiler. Kurum yetkilileri, belediyeler başta olmak üzere prim borçlarını ödeyemeyen borçluların taşınmazları alınarak tahsilat imkanı sağlandığını belirterek, 2022 yılında iki ihalede, 293 milyon lira tutarında 17 adet satışı gerçekleştirildiğini, son 5 yılda ise 442 adet taşınmazın satışından 474 milyon TL gelir elde edildiğini kaydettiler.