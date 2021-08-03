KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan İTO’ya ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Ersin Tatar, "Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse KKTC de en az o kadar devlettir. Bu mücadelenin altında yatan büyük bir tarih vardır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının oradaki uzantısıdır. Serhat bekçileridir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'taki çözüm arayışlarına ilişkin federal temeldeki girişimlerin çözüme ulaşmayacağının zaten belli olduğunu söyleyen Tatar, "Rumlarla bir devletin ortaklığında öngörülen o eşitlik temelinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağı. Çünkü Rumlar Kıbrıs'ta hiçbir zaman maalesef Türkleri eşit görmedi. Devleti yönetme noktasında ne yönetimi ne de zenginlikleri paylaşma niyetinde olmadıkları ve dolayısıyla 50 yıldır bu müzakerelerin bir netice vermemesi sonucunda biz yeni bir anlayış geliştirdik. Yeni bir siyaset geliştirdik. Bunu da Türkiye'nin desteğini alarak, bütün dünyanın gündemine sunduk." değerlendirmesini yaptı.

“Cenevre Kıbrıs müzakere tarihinde bir dönüm noktası oldu”

Konuşmasında 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan toplantılara değinen Ersin Tatar, “Toplantıda Kıbrıs Türk halkı adına 'Artık biz, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinde Kıbrıs'ta anlaşmanın olabileceğini orada hem BM'ye hem de diğer yetkililere duyurduk. Bu da Kıbrıs müzakere tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bir tarih yazılmıştır. Çünkü ilk kez böyle bir pozisyon ortaya konmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Avdagiç: İTO nezdinde KKTC'nin çok özel bir yeri var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Gündeme getirdiğiniz 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun başka bir çözüm yolunun olmadığını da tüm dünyaya duyurmak konusunda görev yaptığımız bütün yurt dışı kurumlarda gündeme getiriyoruz, gündeme getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü bugüne kadara dayatılmaya çalışılan yanlış bir reçetenin başarılı olmayacağını da tüm dünyanın görmesi lazım. İTO nezdinde KKTC'nin çok özel bir yeri var. İnşallah bundan sonra da bunu çok daha iyi noktaya taşıma konusundaki karalılığımızı da arz etmek isterim.” şeklinde konuştu.