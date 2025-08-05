KKTC temmuz enflasyonu açıklandı

Haziran ayında yüzde 1,42 ile nispeten düşük seyreden KKTC enflasyonu temmuzda yeniden hızlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu, Temmuz 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 3,17 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon ise Temmuz’da yüzde 35,78’den yüzde 35,33’e gerileyerek Aralık 2021’deki yüzde 27,39’un ardından görülen en düşük seviyeye indi. KKTC’de enflasyon, Kasım 2022’de yüzde 120,72 ile rekor kırmıştı.

Ocak-Temmuz 2025 döneminde ise fiyat artışı yüzde 16,15 olarak kaydedildi.

Sektörel bazda artışlar

Ana harcama grupları içinde Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 13,32 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış olurken, 75 madde çeşidinde ise fiyat düşüşü yaşandı.

Uzmanlar, Temmuz ayındaki artışta turizm sezonunun etkisiyle hizmet fiyatlarının yükselmesi, döviz kurlarındaki hareketlilik ve gıda fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğunu belirtiyor.