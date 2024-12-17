KKTC ürünlerine AB tarifesi: Maktu gümrük vergisi alınacak

Türkiye ile KKTC arasında 19 Ocak'ta Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol"ün onaylanmasına karar verildi.

KKTC ürünlerine AB tarifesi

Buna göre KKTC'den gelen ve ilgili kararda belirtilen kriterleri taşıyan eşyaya AB ülkelerinden doğrudan gelen eşyaya uygulanan oranda gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yolcu beraberinde, posta veya kargo yoluyla gelen bu kapsamdaki eşyaya, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranda tek ve maktu bir gümrük vergisi uygulanacak.