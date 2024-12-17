KKTC ürünlerine AB tarifesi: Maktu gümrük vergisi alınacak
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin her iki ülke halkının refahını artıracak şekilde geliştirilmesi planlanırken KKTC'den getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.
Türkiye ile KKTC arasında 19 Ocak'ta Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol"ün onaylanmasına karar verildi.
KKTC ürünlerine AB tarifesi
Buna göre KKTC'den gelen ve ilgili kararda belirtilen kriterleri taşıyan eşyaya AB ülkelerinden doğrudan gelen eşyaya uygulanan oranda gümrük vergisi uygulanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yolcu beraberinde, posta veya kargo yoluyla gelen bu kapsamdaki eşyaya, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranda tek ve maktu bir gümrük vergisi uygulanacak.