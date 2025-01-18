KKTC'de asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2025 yılının ilk asgari ücret rakamı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2025 yılının ilk asgari ücreti belirlendi. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Serhat, yeni asgari ücretin yüzde 7,5 oranında artırılarak net 37 bin 818 TL olarak belirlendiği duyurdu. Asgari ücret brüt miktarı ise 43 bin 469 TL oldu.

Tahir Serhat, rakamın saatlik 250,78 TL, günlük 2 bin 6,26 TL ve haftalık 10 bin 31,30 TL olarak belirlendiğini de kaydetti.

Karar oy çokluğuyla verildi

Tahir Serhat, asgari ücretin oy çokluğuyla kabul edildiğini, işçi temsilcilerinin “hayır oyu” verdiğini de aktardı.

KKTC'de asgari ücret, 2024 yılı eylül ayından 35 bin 188 TL olarak belirlenmişti.