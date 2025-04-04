KKTC’de mart enflasyonu: Aylık artış hızlandı, yıllık oran geriledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mart 2025 enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon gerilemeye devam ederken, aylık bazda dikkat çeken bir artış yaşandı.

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,10’dan yüzde 43,48’e gerileyerek Aralık 2021’de görülen yüzde 27,39 seviyesinden bu yana en düşük yıllık orana ulaştı. Böylece ülkede yıllık enflasyon, yaklaşık 3,5 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

Yıllık bazda düşüş trendi sürse de, aylık enflasyonda ivmelenme dikkat çekti. Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 4,28 oranında arttı. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 2,16’lık artışa kıyasla önemli bir hızlanmaya işaret etti. Ayrıca, 2025’in başından bu yana (Aralık 2024’e göre) tüketici fiyatlarındaki kümülatif artış yüzde 8,67 olarak hesaplandı.

Zirveden düşüş sürüyor

KKTC’de enflasyon, 2022 yılı Kasım ayında yüzde 120,72 ile zirve yapmıştı. Bu yüksek seviyelerden sonra başlayan gerileme süreci, 2025 yılı Mart ayında da devam etti. Ancak kısa vadede fiyat artışlarının halen güçlü seyrettiği görülüyor.

Eğlence ve kültür giderleri en çok arttı

Mart ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 18,52 ile "Eğlence ve Kültür" ana harcama grubunda yaşandı. Bu artış, enflasyonun sadece temel tüketim kalemleriyle sınırlı kalmadığını, hizmet ve sosyal harcamaları da kapsadığını ortaya koydu.

Endekste yer alan toplam 489 madde çeşidinden 390’ının ortalama fiyatlarında artış görülürken, 99 ürünün ortalama fiyatı ise azaldı. Bu durum, fiyat hareketlerinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ve pazar genelinde güçlü fiyat baskılarının sürdüğünü gösteriyor.